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Erzurum'da Mart Ayında Kayak Keyfi

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Erzurum'da kayak severler Mart ayında kayağın keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı en çok kayak severleri sevindirdi. Hafta sonunda Palandöken Kayak Merkezi'nde büyük bir yoğunluk yaşandı. Kar yağışına rağmen kayak keyfi yapan kayak severler Erzurum'da Nisan ayı sonuna kadar kayak yapılabileceğini belirtiyorlar.

Hafta sonunda Palandöken'de kayak, snowboard ve kızak keyfi yapan vatandaşlar gün boyu gönüllerince eğlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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