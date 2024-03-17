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Erzurum'da Esnaf ve Vatandaşlar Güvercinleri Besliyor

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Erzurum'da kış mevsimi boyunca yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler, esnaf ve hayırsever vatandaşlar tarafından besleniyor. Soğuk hava ve kar yağışları nedeniyle güvercinlerin hayatta kalması için yardım eli uzanıyor.

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da esnaf ve vatandaşlar, kış mevsimi boyunca her sabah yem bulamayan güvercinleri besliyor.

Doğu Anadolu'da şehirleri beyaza bürüyen kar yağışlarının ardından etkili olan soğuk hava mevsim boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'da olumsuz hava şartları vatandaşların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da özellikle kırsalda karın hala kalkmaması nedeniyle ve soğuk yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çeken ve donma tehlikesi geçiren güvercinlerin imdadına ise esnaf ve hayırsever vatandaşlar yetişiyor. Birçok esnaf, kendisine yakın alanlarda güvercinleri her sabah kilolarca buğday ve arpayla besliyor. Erzurum'un merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde yıllardan beridir esnaflık yapan Zeki İş, babasından kalan bir miras gibi kışın her sabah güvercin ve serçelere yem verdiğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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