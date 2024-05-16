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Erzurum'da Ebabil Kuşu Sağlığına Kavuştu

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Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) uzmanları, kendilerine bitkin halde getirilen ebabil kuşunu sağlığına kavuşturarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) uzmanları, kendilerine bitkin halde getirilen ebabil kuşunu sağlığına kavuşturarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Ülkemizde göçmen kuşların önemli duraklarından birisi olan Erzurum'da yerde hareketsiz duran ebabil kuşunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi yetkililerine teslim etti. Ebabil kuşunu teslim alan Veteriner Hekim Selçuk Albayrak, kuşun bakımını yaptı ve şırıngayla besledi. Bakımının ardından ebabil kuşu doğal yaşam alanında serbest bırakıldı.

Veteriner Hekim Selçuk Albayrak, ebabil kuşlarının ayaklarının kısa olması nedeniyle diğer kuşlar gibi sıçrayarak uçamadığını belirterek, "Vatandaşlarımız bitkin halde bu kuşları bulduklarında, kanat ve ayaklarında bir yara yoksa çok rahat burun deliklerinden su içirip besleme yapabilir ve uçurabilir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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