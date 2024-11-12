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Erzurum'a Dünya Standartlarında Bilardo Salonu Kazandırıldı

Erzurum'a Dünya Standartlarında Bilardo Salonu Kazandırıldı
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda ulusal ve uluslararası bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapacak bir bilardo salonunu açtı. Açılış, '10 Kasım Atatürk Kupası' ile yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda dünya standartlarına uygun bilardo salonu kazandırdı. Bilardo İl Temsilcisi Fatih Ünlü, camia olarak büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo sporuna yeni bir soluk kazandırdı. Erzurum, artık ulusal ve uluslararası bilardo müsabakalarının oynanacağı bir bilardo salonuna kavuştu.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan Bilardo Salonu, sporseverlere kapılarını açtı.

Atatürk kupası ile kapılarını açtı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle şehre kazandırdığı Bilardo Salonu, kapılarını ' 10 Kasım Atatürk Kupası' ile açtı. Sporcular, ilk kez hizmete açılan bilardo salonunda 10 Kasım Atatürk Kupası'nda mücadele ederken, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Cakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Turnuvada dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim etti.

Çakmur: Bilardo camiasına hayırlı olsun

'10 Kasım Atatürk Kupası' ile kapılarını açan Bilardo Salonu'nun açılış töreninde konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İlimizde bilardo müsabakaları ve antrenmanları bu spora gönül vermiş olan esnaf arkadaşlarımızın işyerlerinde yapılıyordu. Artık Bilardo camiasının çok güzel ve dünya standartlarında bir bilardo salonu oldu. İlimiz ve Bölgemiz için hayırlı olsun. Destekleri için bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ünlü: Büyük bir sevinç yaşıyoruz

Türkiye Bilardo Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Fatih Ünlü, dört maç masası, iki de cepli masa olmak üzere 6 masalı bilardo salonunun Erzurum'a kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ünlü, "Bu tesisi bize kazandıran il müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Burada üç bant müsabakalarının yanı sıra Amerikan Bilardo oynanabilecek. Rahatlıkla Türkiye Şampiyonası ve uluslararası müsabakalar burada yapılabilecek. Bilardonun bütün kriterlerine uygun olan bilardo salonumuzda ilk müsabakalarımızı da '10 Kasım Atatürk Kupası' adıyla düzenledik" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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