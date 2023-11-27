Erzincanlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 3 askerden biri olan Erzincanlı Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincanlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN - Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 3 askerden biri olan Erzincanlı Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kıdemli Piyade Üstçavuş Nejdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askeri uçakla memleketlerine gönderildi.

Erzincanlı şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün cenazesi Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

Uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı silah arkadaşların omuzunda alana getirildi. Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi baba ocağı Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu Köyü'ne getirildi. Burada şehidin annesi Zöhre, babası Yaşar Gündüz, kardeşleri ve nişanlısı Zeynep Yeter uzun süre gözyaşlarına boğuldu.

Binlerce Erzincanlının "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ve dualar eşliğinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrah köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze merasimine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.