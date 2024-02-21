Erzincan Valisi Kayıp İşçilerin Ailelerini Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp olan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin yakınlarının hüzünlü bekleyişi sürüyor. Kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve sahadaki son durum hakkında bilgi veren Vali Aydoğdu, "Bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi. - ERZİNCAN