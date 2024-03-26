Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Seçim Güvenliği Toplantısına Katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Valisi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen 'Seçim Güvenliği' konulu toplantıya İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık ile birlikte katılım sağladı.

Video konferans toplantısında, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik alınan son tedbirler, şehirlerdeki son durumlar ve denetimler ele alındı. Yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için seçim güvenliğine yönelik alınacak tedbirler hatırlatıldı, görüşüldü.

Bununla birlikte, 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken, seçim öncesi, esnası ve sonrasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülüyor. - ERZİNCAN