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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları Yapım İşi İhalesi Gerçekleşti

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yapım işi ihalesi 2 firmanın teklif vermesiyle gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası yapım işleri ile ilgili olarak, Erzincan İl Özel İdaresi tarafından ihale yapıldı. 17 bin 864 metre inşaat alanına sahip olacak İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi ihalesine 2 firma e- ihaleyle teklif sundu.

Erzincan İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan ihale, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, emniyet müdür yardımcıları nezaretinde gerçekleşti.

İhalede sunulan tekliflerden birisi 791 milyon 923 TL olurken diğer bir firmanın sunduğu teklifte 694 milyon 899 TL oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt yapılacak olan yeni hizmet binalarının hayırlı olması temennisinde bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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