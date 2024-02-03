Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Yamaç Paraşütçüsü Ölümden Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada, arkadaşıyla birlikte gökyüzünde kahvaltı yaptı. İkinci gösterisi olan çift katlı ranzayla yamaç paraşütü yapmaya çalışırken yere çakılan paraşütçü, ölümden döndü.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, önceki gün özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada, arkadaşıyla birlikte gökyüzünde kahvaltı yaptı. İkinci gösterisi olan çift katlı ranzayla yamaç paraşütü yapmaya çalışırken yere çakılan paraşütçü, ölümden döndü.

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotu 32 yaşındaki Hasan Kaval ile arkadaşı, önceki gün paramotora bağladıkları özel düzenekle gökyüzünde yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine kente gelen Kaval ve arkadaşı, kendi tasarladığı ve paramotora bağladığı düzenekle Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.

Kış manzarasına karşı gökyüzünde kahvaltı keyfi yaşayan adrenalin tutkunları, sofralarında yöreye özgü tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver bulundurdu.

Kaval'ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ikinci gösterisi ise paramotora bağladıkları çift katlı ranzayla uçmak oldu. Paramotor bir süre gittikten sonra havalanmaya başlamadan devrilerek yere çakılıp parçalandı. Kaval herhangi bir yara almadan kazayı atlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayak Merkezi Toros Dağları Erzincan Kaza Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? 3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title