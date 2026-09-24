Haberler

Erzincan'da tarım toplantısında şap hastalığı aşılama kampanyası ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da tarım toplantısında şap hastalığı aşılama kampanyası ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin eylül ayı koordinasyon toplantısı yapıldı. DSİ 82. Şube Müdürlüğünün ev sahipliğindeki toplantıda şap aşılama kampanyası ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin eylül ayı koordinasyon toplantısında, tarım ve hayvancılık sektöründeki çalışmalar değerlendirildi.

DSİ 82. Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığına yönelik sonbahar aşılama kampanyası ele alındı.

Toplantıda ayrıca 2026 yılı üretim sezonu, Turnaçayırı Barajı inşaatında gelinen aşama ile Erzincan tarım ve hayvancılığındaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmaların görüşülmesiyle toplantı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kars-Ardahan karayolunda yanan tır köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu

Şoför, bu alev topundan mucize eseri kurtuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi

Aliyev'den gündem yaratacak karar
Meteoroloji, yurtta kuvvetli yağış ve 4-6 derecelik sıcaklık düşüşüne karşı uyardı

Meteoroloji alarm verdi! Hem sağanak hem 6 derecelik düşüş
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Kontrolden çıkan işçi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

İşçi servisi dükkana daldı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada

Soruşturma derinleşirken Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı
Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü! Binlerce beğeni aldı

SPK'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon idari para cezası

SPK'dan milyonluk ceza ve sermaye artırımı onayı