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Erzincan'da kartal dron avladı

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Erzincan'da gökyüzünde uçan kartal, havadaki insansız hava aracı dron'a saldırarak düşürdü. Birkaç gün süren aramalara rağmen dron bulunamadı.

Erzincan'da kartal dron avladı

ERZİNCAN - Erzincan'da gökyüzünde uçan kartal, havadaki insansız hava aracı dron'a saldırarak düşürdü.

Meriç Yeter isimli vatandaş Erzincan'da Munzur Dağları'nda bulunan dağ keçilerini dron ile görüntüledi. Yeter, karlı ve kayalık alanda dağ keçilerini dron ile görüntülerken bu sırada uzak mesafeden kadrajda bir kartal belirdi. Hızla gelen kartal bir anda havadaki dron'u avladı. Kartalın pervanesini parçaladığı dron, irtifa kaybederek yere düştü. Birkaç gün süren aramalara rağmen dron bulunamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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