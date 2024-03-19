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Erzincan'da 'Huzur İçin Erzincan' Projesi Üçüncü Toplantısı Gerçekleştirildi

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Vali Hamza Aydoğdu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, 'Huzur İçin Erzincan' projesinin üçüncü toplantısı yapıldı. Proje kapsamında toplumsal bilinçlendirme ve pozitif kültürel değişim hedefleniyor.

Tanıtımı, Vali Hamza Aydoğdu'nun başkanlığında 9 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen toplantıda yapılan 'Huzur İçin Erzincan' projesinin üçüncü toplantısı Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkalığında, proje paydaşı kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, 15 Mart 2024 tarihi itibariyle Erzincan'da başlatılan 'Huzur İçin Erzincan' projesi kapsamında, toplumsal bilinçlendirme ve pozitif kültürel değişimin oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Valiliğin koordinasyonunda, başta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte Erzincan'ı, zaten iyi bir konumda olduğu 8 suç türünde hiç suçun işlenmediği veya mevcut durumundan daha iyi bir noktaya getirmek için devam eden ve yapılacak olan faaliyetler görüşüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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