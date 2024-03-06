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Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Sezon Devam Ediyor

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Türkiye'de bu sene yaşanan kar yağışının azlığından dolayı birçok kayak merkezi sezonu erken kapatırken Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor. Vatandaşlar göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkarıyor. Kayak severler pistin mart ayında da çok güzel olduğunu, tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğini belirterek kayak severleri Ergan'a davet etti.

Türkiye'de bu sene yaşanan kar yağışının azlığından dolayı birçok kayak merkezi sezonu erken kapatırken Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor.

Vatandaşlar göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkarıyor. Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, hafta içerisinde de ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.

Kayak severler pistin mart ayında da çok güzel olduğunu, tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğini belirterek kayak severleri Ergan'a davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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