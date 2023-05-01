Ereğli sahili doldu taştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sıcak havayı firsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

Bir kaç gündür devam eden yağışlı ve soğuk havanın ardından Ereğli'de güneş yüzünü gösterdi. 1 Mayıs'ın resmi tatil olmasını firsat bilen Ereğli halkı sahili doldurdu. Kimi vatandaşlar kıyı şeridinde balık tutarken, kimi vatandaşlar ise sahilde turladı.

Bazı çocuklar Bozhane parkındaki su havuzunda eğlenirken, bazı çocuklar ise aileleri ve arkadaşları ile bisiklete bindi, parklarda oyun oynadı. Sahildeki kalabalık nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. - ZONGULDAK