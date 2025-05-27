Erciyes-2025 Tatbikatı Gece Atlayışı ile Başladı

Erciyes-2025 Tatbikatı Gece Atlayışı ile Başladı
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Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı. Tatbikat, çeşitli ülkelerden gelen gözlemcilerle gerçekleştiriliyor ve müşterek hava indirme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü gece atlayışı ile başladı. Konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve hibrit harekat ortamında müşterek hava indirme yeteneğini kazanmak, kuvvet sevki ve derhal müdahale yeteneklerini geliştirmek, dost ve müttefik ülkelerle birleşik harekat icra etme kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda büyük bir özveriyle hazırlıklarını tamamlayan paraşütçü komandolar havalanan C-130 nakliye uçağından hava kılavuz harekatını gerçekleştirmek için gece atlayışı yaptı. Yarın 265 paraşütçü komandonun atlayış yapacağı yere inen komandolar, bölgenin emniyetini alacak.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Libya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan ve Ürdün'den gelen fiili ve gözlemciler katılım sağlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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