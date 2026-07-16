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BAE merkezli doğal gaz şirketi, Süleymaniye'de geçici olarak faaliyetlerini durdurdu

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BAE merkezli doğal gaz şirketi Dana Gas, Erbil'deki İHA saldırılarının ardından Süleymaniye'deki Kormor Doğalgaz Sahası'nda üretimi geçici olarak durdurdu. Güvenlik tehdidi nedeniyle alınan karar, IKBY ve Irak Federal Hükümeti ile koordineli şekilde takip ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli doğal gaz şirketi Dana Gas, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de dün yaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından, Süleymaniye'deki Kormor Doğalgaz Sahası'nda bulunan ana üretim tesislerindeki faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

IKBY'nin başkenti Erbil'de dün ABD Başkonsolosluğu yakınlarında meydana gelen İHA saldırılarının ardından bölgede güvenlik endişeleri artıyor. BAE merkezli doğal gaz şirketi Dana Gas, IKBY'nin Süleymaniye kentindeki Kormor Doğalgaz Sahası'nda bulunan üretim tesislerindeki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, kararın alınmasında güvenlik tehditlerinin etkili olduğu belirtilerek, durumun IKBY ve Irak Federal Hükümeti'nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde yakından takip edildiği ifade edildi. Güvenlik tehdidinin ortadan kalkmasının ardından üretim faaliyetlerinin yeniden başlayacağı kaydedildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Erbil semalarında patlayıcı yüklü İHA'ların tespit edildiği ve güvenlik önlemleri kapsamında 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yerel basında yer alan haberlerde, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu çevresinde konuşlu hava savunma sistemlerinin tespit edilen İHA'lara müdahale ettiği belirtilmişti. - SÜLEYMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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