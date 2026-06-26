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Emep'Ten Ordu'daki Yaylalarda Maden Projelerine Tepki

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Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, Korgan, Aybastı, Mesudiye, Ulubey ve Kabadüz yaylalarındaki maden projelerine tepki göstererek, tarım arazileri, ormanlar ve derelerin ardından yaylaların da yok edilmek istendiğini söyledi. Uzun, asıl sorumlunun hükümet olduğunu belirtti.

Haber:  Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, Korgan, Aybastı, Mesudiye, Ulubey ve Kabadüz yaylalarında maden projelerine tepki göstererek, "Tarım arazileri, ormanlar, dereler maden ve enerji şirketlerine açılırken şimdi de yaylalarımız yok edilmek isteniyor" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, Korgan, Aybastı, Mesudiye, Ulubey ve Kabadüz yaylalarında maden projelerine yönelik açıklamada bulundu.

Tarım arazileri, ormanlar, dereler maden ve enerji şirketlerine açılırken şimdi de yaylaların yok edilmek istenildiğine anlatan Uzun, "Önce HES'lerle başlayan saldırı sınır tanımaz biçimde büyüyor. Şimdi de yaylalarımız yok edilmek isteniyor. Korgan-Aybastı yaylalarındaki maden sondajı yıkımından sonra Kabadüz Musakırık'ta yapılmak istenen maden çalışmasıyla Ordu'nun dört bir tarafı talana ve yağmaya açılıyor" dedi.

Parti olarak ekoloji mücadelesi için yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyleyen Uzun, şunları kaydetti:

"HES'lere karşı başlayan mücadelemiz bugün madene karşı mücadeleyle devam ediyor. Korgan-Aybastı yaylalarında verilen mücadelede de Kabadüz'de verilen mücadelede de yer aldık, almaya devam edeceğiz. Bu saldırılar emperyalist-kapitalist sistemin sömürü politikalarının göstergesi olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Dün Kabadüz Musakırık'ta bilirkişi heyeti toplantısına parti olarak katıldık. Bugün Korgan Yaylası'nda engellenen sondaj için yeniden alana girmeye başlandı. Bu saldırılar durdurulması için toprağına, suyuna; yaylasına sahip çıkan her kesimin birlikteliği çok önemli. Parti olarak üzerimize düşenden fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bugün Korgan Yaylası'nda alana giren makinaların asıl sorumlusu hükümettir. Şirketler talan ediyor ancak şirketlerin işini kolaylaştıran ve ruhsatları satan da hükümet. O nedenle asıl sorumlu hükümettir. Toprağımızı, suyumuzu, yaylamızı korumak için mücadeleyi iktidara ve sisteme yönelmezsek kökten çözüm üretemeyiz. Kalıcı çözümün yolu kapitalist talana karşı mücadeledir."

Kaynak: ANKA
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