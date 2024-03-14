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Emekli Vatandaştan Bakan Özhaseki'ye Maaş Talebi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Karabük'e ziyarette bulunduğu sırada bir emekli vatandaş, en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerektiğini söyledi.

TUNAKAN YILDIRIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Karabük'e geldi. Bakan Özhaseki esnaf ziyareti yaptığı sırada yanına gelen emekli bir vatandaş, "Yoksullar ve darda olanlar için söylüyorum; kıymamın kilosu 450- 500 TL. En düşük emekli maaşının 25 bin lira olması lazım" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Karabük'e geldi. İlk olarak Karabük Valiliği'ne gelen Bakan Özhaseki ardından Ergenekon Mahallesi'nde yapılması planan Millet Bahçesi proje alanını ve Kartaltepe Mahallesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' proje alanını ziyaret etti. Emekli bir vatandaş, Karabük merkeze bağlı Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Özhaseki'ye emekli maaşlarını yetersiz olduğunu söyledi.

Vatandaş, "Yoksullar ve darda olan kesim adına söylüyorum; şu anda ekonomik şartları çok kötü. Kendim için demiyorum ben emekliyim. Bir kilogram kıyma 480- 500 TL. Mümkünse sayın Cumhurbaşkanı'na iletin. En düşük emeklinin 25 bin lira alması lazım. Seçimden önce emekli maaşını mutlaka arttırın" dedi. Bakan Özhaseki ise emekli vatandaşın bu isteğine, "inşallah" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Karabük Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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