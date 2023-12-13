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Emekli Vatandaş Ahşap İşine Girdi

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Bayburt'ta yaşayan Mustafa Ozulu, emekli olduktan sonra çocukluk hayali olan ahşap işine girdi. 70 metrekarelik atölyesinde tahta parçalarına şekil veren Ozulu, hediyelik eşya, oyuncak ve mutfak eşyaları üretiyor. Ürünleri yoğun ilgi görüyor.

Emekli olduktan sonra kendi atölyesini kurup çocukluk hayalini gerçekleştirdi

BAYBURT - Bayburt'ta yaşayan Mustafa Ozuluisimli vatandaş emekli olduktan sonra, çocukluk hayali olan ahşap işine girdi. 70 metrekarelik atölyesinde tahta parçalarına şekil veren Ozulu, hediyelik eşya, çocuklar için oyuncak, sehpa, sini, oklava gibi mutfak eşyaları ürettiğini ve 5 yıldır bu işle uğraştığını belirtti. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini bu nedenle işini severek yaptığını söyleyen Ozulu, 25-30 çeşit ürünü atölyesinde tek başına ürettiğini vurguladı.

Kışın üretim yapan, yazın ise ürettiklerini seyyar el arabası üzerinde Saat Kule Meydanı'nda satılığa çıkaran Ozulu'nun hediyelik eşyaları ise, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çocukken ağaç parçalarıyla, kendine kendine bir şeyler yaptığını, elinin üretime yatkın olduğunu kaydeden Ozulu, "Serbest meslek erbabıydım, emekli olduktan sonra ne iş yapabilirim diye düşündüm ve ahşap işine girdim. Ahşaba karşı bir ilgim vardı, ahşaplarla hobi olarak ilgileniyordum, seviyordum tahta parçalarıyla bir şeyler yapmayı. Emekli olduktan sonra bu işi devam ettiriyorum. Ufak bir atölye kurdum, burada oyuncak yapıyorum, mutfak ve süs eşyaları yapıyorum, çalışıyorum. Çocukluktan gelen bir hevesti, ağaçlarla kendimize bir şeyler yapıp, oynardık. Çocukluk hevesimi, işe dönüştürdüm ve ahşap işine başladım. Yoğun olarak tahta kaşık, havan, oklava, merdane siparişi alıyorum, mutfak gereçlerine ilgi bir hayli fazla. Oyuncak kağnı arabası çok soruluyor, eskinin kağnı arabaları, at arabaları, faytonlar yine çok fazla soruluyor, sıkça onlardan yapıyorum. Çeşidim çok, atölyemde 25-30 çeşit ahşap ürün yapıyorum. Kışın üretim yapıyor ürünleri stokluyorum, yazın ise Saat Kulenin yanındaki köprü üzerinde satışa geçiyorum" dedi.

İnsanların nostaljik eşyalara, ahşap ürünlere düşkün olduğunu, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin ahşaptan vazgeçemediğini aktaran Ozulu, en çok satış yaptığı ürünün tahta kaşık olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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