Elektrik direkleri reklam panosuna döndü

Eskişehir'de bulunan bazı elektrik direklerine yapıştırılan reklam ve iş afişleri dikkat çekti.

Eskişehir'in Adalar bölgesi, İsmet İnönü-1 Caddesi ve farklı alanlarında bulunan bazı elektrik direkleri, duyarsız vatandaşların hedefi oldu. İzinsizce direklere asılan reklam ve iş afişleri, görenlerin dikkatini çekti. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelere bırakılan afişler, çirkin görüntüler oluşturdu. Bazı direklerde ise üst üste yapıştırılan veya başkaları tarafından söküldükten sonra parçaları kalan afişlerin de yer aldığı görüldü. Çevrede yaşayan vatandaşlar ve esnaf, sorumlulara ceza verilmesi gerektiğini belirterek isyanını dile getirdi. - ESKİŞEHİR