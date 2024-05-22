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Elazığsporlu Futbolcuların Katıldığı Cinsiyet Öğrenme Partisi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Elazığspor'un başarılı futbolcusu Fatih Kıran ve eşi Betül Kıran'ın yeni doğacak bebekleri için düzenlenen cinsiyet öğrenme partisine Elazığsporlu futbolcuların da katılması ile renkli görüntüler ortaya çıktı.

Elazığspor'un başarılı futbolcusu Fatih Kıran ve eşi Betül Kıran'ın yeni doğacak bebekleri için Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen cinsiyet öğrenme partisine Elazığsporlu futbolcuların da katılması ile ortaya renkli görüntüler çıktı.

Son yılların popüler etkinliklerinden birisi olan cinsiyet öğrenme partileri, birbirinden orijinal fikirlerle devam ediyor. Bu akıma son olarak Elazığspor'un başarılı oyuncusu Fatih Kıran'ın eşi Betül Kıran da dahil oldu. Betül Kıran, Elazığsporlu futbolcuların da katılımı ile Elazığ Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen parti ile bebeğinin cinsiyetini eşi Fatih Kıran'a sürpriz bir şekilde bildirdi. Hazırlanan futbol topuna vuran Fatih Kıran, yeni doğacak çocuğunun kız olacağını bu şekilde öğrendi. Stadyumda ortaya renkli görüntüler çıktı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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