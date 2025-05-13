Elazığlı Üreticiler: "20 Liraya Mal Ettiğimiz Ürünü 8 Liraya Satıyoruz"

(ELAZIĞ)- Elazığlı üreticiler, ürettikleri sebzelerin komisyoncuların Akdeniz Bölgesi'nden sera bozumu ürünleri getirmeleri nedeniyle zararına satıldığı gerekçesiyle açıklama yaptı. Üreticiler, "Komisyoncular Antalya'dan Mersin'den yok pahasına ürünleri getiriyorlar. Oradan gelen ürünler yüzünden şu anda ürettiğimiz yerli, taze ürünleri satamıyoruz" dedi. Elazığ Hal Başkanı Ali Rıza Gürbüz ise "Biz kimsenin ticaretine karışamayız. Bana 7 aydır salatalık gönderiyorlar. Orada da salatalık 6 lira, ben de üzülüyorum salatalığın 8-10 liraya düşmesine" diye konuştu.

Üreticiler, Elazığ Sebze Hali yönetimiyle görüşerek komisyoncuların il dışından gelen düşük kaliteli ürünleri komisyon bedeli almak için piyasaya sürdüklerini, kendilerinin kilo maliyeti 20 lira olan ürünleri 8 liradan satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Yetkililerin bu soruna çözüm üretecek adımlar atmasını istediklerini belirten üreticiler, yaşadıkları mağduriyet karşısında üretimi bırakacak noktaya geldiklerini ifade etti.

Üretici Sinan Cankara, üreticilerin yaşadığı sıkıntıları şu ifadelerle dile getirdi:

"Elazığ bölgesinde çiftçilik yapmaktayım şu anda. Yaklaşık 60 bin metrekare kapalı sera alanım var. Elazığ'da üretim yapıyorum. Elazığ şu anda doğunun Antalya'sı oldu. Tüm çevre illere, doğu illerine ürün veriyoruz buradan. Sebze ihtiyaçlarının tümünü karşılamaya çalışıyoruz. Elazığ'da serbest piyasa uygulaması var. Sebze halinde çiftçiler olarak biz getirdiğimiz malı satamıyoruz. Komisyoncular Antalya'dan Mersin'den yok pahasına ürünleri getiriyorlar. Şu anda oralarda sezon kapandığı için kalitesiz, çöp ürünleri bizim buraya gönderiyorlar. Bizim burada komisyoncularımız ürünleri oradan 2 TL'ye alıp burada 5 TL'ye satma çabasındalar. Oradan gelen ürünler yüzünden biz şu anda ürettiğimiz yerli, taze ürünleri satamıyoruz. ve komisyoncularımıza diyoruz ki ürünleri bizden alın, piyasanın yüzde 10 altına bir fiyatla verelim sizlere. Bizden alın ki biz ürettiğimiz malı satabilelim. Komisyoncularımız Elazığ çiftçisine destek vermeyip hala dışarıdan ürün almaktalar.

"Böyle giderse Elazığ bölgesindeki çiftçiler üretimi bırakacak"

Gelen ürünler yüzünden şu anda normal piyasası şu anda 20 TL'nin üzerinde olması gerekirken biz 8 TL'ye ürün satıyoruz. Salatalığın bize maliyeti 20 TL, fidesinin maliyeti 26 TL, bir torba gübre olmuş 3 bin TL. Buradan devlet büyüklerimize, siyasilerimize sesleniyoruz. Biz üretim yapamıyoruz. üretim yapamayınca ne olacak ülkede ekonomi olmayacak. Dışarıdan mal alınacak. Tarım ülkesiyiz, dışarıdan ithal mi yapalım? Böyle giderse Elazığ bölgesindeki çiftçiler üretimi bırakacak. Bunun en büyük kaybı da komisyoncular yüzünden olacak."

"Bizim maliyetimiz yüksek"

Üretici Raif Koçgündüz ise Elazığlı üreticilerin ürün hasadına yeni başladıklarını söyleyerek, komisyoncuların Antalya'dan sera bozumu ürünleri düşük kaliteli olarak getirdiklerini ve piyasaya sürdüklerini ileri sürdü. Koçgündüz, şunları söyledi:

"Dışarının piyasası çok düşük. Komisyoncular dışarıdan getiriyor. Biz de yerli üreticiyiz. Malımız yeni çıkmış. Maliyet yüksek olduğundan işçi çalıştıramıyoruz. İşçi çalıştırsak parasını ödeyemiyoruz. Bu şekilde toplantı yapıldı, arkadaşlar başkana dile getirdi ama, başkan itiraz ediyor bize. 5 kadın çalıştırdığımda 7 bin 500 lira günlük yevmiye veriyorum. 8 liradan bugün salatalık satılmadı. Zaten işçi topladığı zaman seradan 1 ton mal çıkmıyor. Bizim maliyetimiz yüksek. Sebze hali komisyoncuları gelsinler, çektiğimiz çileyi görsünler. Kimsenin umurunda değiliz. Siyasilerin el atması gerekiyor."

Elazığ'da en çok sebze üretilen Yurtbaşı Beldesi Orgeneral Eşref Bitlis Mahallesi Muhtarı Ahmet Karadağ da üreticilerin yapılan uygulamalar nedeni ile mağdur olduklarını söyleyerek, "Şu an piyasa düşük olduğundan dolayı Elazığ Sebze Hali'nde de genelde komisyoncular dışarıdan sebze getirdikleri için özellikle salatalıkta piyasa şu anda çok düşük. Çiftçi de bundan dolayı zarar etmektedir. Hal Başkanı ile görüşüldü ama bir sonuç alamadık. Talebimiz, sebzelerin dışarıdan getirilmemesi" diye konuştu.

Hal yönetiminin ya da üreticilerin bu işin çözümünde yeterli olmayacağını ifade eden üretici Naim Erberk de yaşanan mağduriyetin giderilmesi için bir kooperatif kurulmasını istediklerini belirterek, "Şu an siyasilerden bu halde kooperatifin komisyon dükkanını bize vermelerini istiyorum. Ben kendi malımı kendim satayım. Bu işin peşine düşeceğim. Cumhurbaşkanına da yazı yazacağım" dedi.

Elazığ Hal Başkanı Ali Rıza Gürbüz ise şunları söyledi:

"Biz kimsenin ticaretine karışamayız. Yarın domates de gelecek, diyecekler getirmeyin, karpuz da gelecek diyecekler getirmeyin. Biz çocuk muyuz? Köylülerin elinde mi kaldık? Bir salatalıktan dünya kadar zarar etmişiz. Bana 7 aydır salatalık gönderiyorlar. Ben şimdi onlara göndermeyin mi diyeyim? Orada da salatalık 5 lira. Ben de üzülüyorum salatalığın 8-10 liraya düşmesine. Biz 20 liraya sattığımızda daha fazla para kazanıyorum. Orada seraları bozuyorlar. 8 aydır oradan ürün getiriyorum. Ben 300 tane salatalık istediysem adam gönderiyor 500-600. Bir şey de diyemiyorum. Çünkü dünya kadar da borcumuz var oraya. Ben onun peşindeyim. Ben bunlara acımıyor muyum? Görmüyor muyum? Hepsini de tanıyorum. Hepsi köylülerimiz, tanıdıklarımız. Hiç kimse istemez bu durumu."