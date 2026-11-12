Elazığ TSO Başkanı Alan, Malatya'ya kurulacak ASELSAN fabrikalarına tepki gösterdi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İdris Alan, Malatya'ya yapılacak ASELSAN yatırımlarını hatırlatarak, Elazığ milletvekillerine ve siyasi temsilcilere, "Malatya bizim kardeşimiz, komşu şehrimiz. Ancak lütfen Elazığ'ın da seçilmişleri olarak şehrimizin hakkını savunun. Elazığ'a da bu yatırımları kazandırın" diye seslendi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, 6. Bölge teşviklerinin süresinin uzatılması, Karakoçan-Kovancılar-Palu Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçirilmesi ve Elazığ'ın savunma sanayi yatırımlarından hak ettiği payı alması konusunda açıklamalarda bulundu.

Özellikle Malatya'da ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek beş fabrikanın açılışına dikkati çeken Başkan Alan, Elazığ'ın milletvekillerine ve siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulundu.

Başkan Alan'ın sanayi yatırımları konusuna da değinerek Malatya'da ASELSAN'ın fabrika kuracağı yönündeki haberlere atıfta bulunarak şunları söyledi:

" Malatya'ya ASELSAN'ın beş fabrika yapacağı haberlerini gördük. Bu durumdan rahatsız olduk. Sebebi, geçmiş dönemde Başkan İsmail Demir Bey, Milli Savunma Bakan Yardımcımız Şuay Alpay ile birlikte toplantı yapmıştık. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla deprem illerine savunma sanayi yatırım yapılacağı bildirilmişti. Ama maalesef Elazığ'a savunma sanayi alanında bir yatırım yapılmadı. Malatya bizim kardeşimiz, komşu şehrimiz. Ancak lütfen Elazığ'ın da seçilmişleri olarak şehrimizin hakkını savunun. Elazığ'a da bu yatırımları kazandırın. Aksi takdirde bu vebalin altında kalırsınız."

"6. BÖLGE TEŞVİKLERİ 2030 YILINA KADAR UZATILMALI"

Alan, 6. Bölge teşviklerinin 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek olmasına ilişkin daha önce yaptıkları açıklamaların ardından bazı siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerde bulunduğunu ancak bazı temsilcilerin sessiz kaldığını ifade etti.

Alan, "Biz iş dünyasının temsilcileri olarak bu konunun takipçisiyiz. Konuyla ilgili rahatsızız. Teşviklerin sona ermesi Elazığ ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Karakoçan-Kovancılar-Palu Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini de dile getiren Alan, daha önce kamuoyuyla paylaştıkları sorulara henüz kendilerini tatmin edecek, aydınlatıcı bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA