Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Sedat Karataş'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan ve Meclis Üyeleri katıldı. Burada konuşan Vali Hatipoğlu, Ticaret ve Sanayi odalarının kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş insanlarına destek olmaya devam edeceğini ifade etti. 31 yılı aşkın devlet görevi süresince her zaman müteşebbislerin, ticaret erbabının ve sanayicilerin yanında olmaya, onların yollarında çıkacak taşları kaldırmaya çalışan bir idareci olmaya çalıştığını ifade eden Vali Hatipoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın Elazığ sevdalısı olmaları ve Elazığ'a çok bağlı olması artı ve önemli bir değer. Yatırımcı ve ilgi alaka noktasındaki gayreti artı değer. Hizmet süremiz boyunca elimizden geldiğince bunun üzerinde bir artı değer koymanın gayret ve telaşında olacağız. Elazığ'da birinci OSB'miz var. Genişleme ve altyapı çalışmaları devam eden 2. OSB'miz olan TEKNOVA'mız var. Burayla ilgili çalışmalarımız İdris Başkanımızla birlikte devam ediyor. Küçük Sanayi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İŞGEM'lerimizde işlikler çalışıp üretiyor. Orada çok muazzam bir güzellik söz konusu. Madencilik Elazığ'ın olmazsa olmazlarından birisi. Yine yakın takibimizde olan bir alan var o da turizm. Turizm özellikle Harput ve Hazar'ın daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da ve Karadeniz'de GAP turu satan acenteleri bir araya getirerek burada konuk edeceğiz. GAP turuna Elazığ'ın konaklamalı olarak dahil edilmesiyle ilgili bir teşvikte bulunmak istiyoruz. Gastronomi ile ilgili çalışmalarımız var devam edecek. Tanıtımda da böyle çok büyük masraflı kampanyalar yerine daha çok nokta atışlı çalışmalar yapmayı daha verimli olduğunu düşündüğüm için değerlendiriyorum."

"Gakgoşluk tabirinin bir davranış haline dönmesi lazım"

Gakgoşluk tabirinin içini doldurarak, eğitim ve kültürle ilgili çalışma yapacaklarını, Elazığlılık bilinci ile Harputlu olmanın ve o kültürel dokunun gençlere de nüfuz etmesi için eğitim ve kültürle ilgili projeler başlattığına dikkat çeken Vali Hatipoğlu, "Bu konu üzerinde sizlerin de desteğiyle çalışacağız. Bunun lokantalarda, kafelerde, mağazalarda bir davranış şekli haline dönmesi lazım. Evet, burası güler yüzlü, misafirperver insanların şehri. Bu bir marka olarak kendiliğinden ortaya çıkabilecek şeylerden birisi" diye konuştu.

"6. bölge teşviklerinin devamını bekliyoruz"

Elazığ'ın faydalandığı 6. bölge teşviklerinin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ereceğini ve teşviklerin devam edilmesi noktasında Vali Hatipoğlu'nun yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "2017 yılında 1. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız döneminde ilimizin teşvik kapsamına alınması konusunda son Başbakanımız Binali Yıldırım'dan talebimiz kabul gördü ve ilimiz 6. bölge teşviklerinden yararlanmaya başladı. Özellikle tekstil alanındaki yatırımlar şehrin istihdam kapasitesiyle birlikte üretim ve ihracatın da artmasını sağladı. Teşvik yasasının devamı Elazığ için oldukça önemli. 6. bölge teşviklerinin süresi 31 Aralıkta sona eriyor. Bunun devamı konusunda sizlerin gayretli çalışmalarınızı takdir ediyoruz. İlimiz milletvekilleri ve yöneticileriyle birlikte teşvik uygulamasının uzaması konusunda gerekli girişimleri yaptık bugünlerde de müjdeli haberi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ