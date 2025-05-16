Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alan, TOBB 2025 yılı hizmet şeref belgesi takdim törenine katıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alan, TOBB 2025 yılı hizmet şeref belgesi takdim törenine katıldı
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, ETSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, ETSO Genel Sekreteri Mehmet Karabulut ile delegeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 yılı hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, ETSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, ETSO Genel Sekreteri Mehmet Karabulut ile delegeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 yılı hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı. Törende, ETSO Genel Sekreteri Mehmet Karabulut, hizmet şeref belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TOBB ikiz kulelerde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki TOBB 2025 yılı hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi olarak birlik çatısı altında 10. 20. ve 30. yılını tamamlayan ve bundan dolayı da şeref belgesi almaya hak kazanan üyeleri tebrik etti.

Törende, ETSO Genel Sekreteri Mehmet Karabulut 20 yılı aşkın sürdürdüğü Genel Sekreterlik görevi dolayısıyla hizmet şeref belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Düzenlenen törene ilişkin bir değerlendirmede bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "TOBB çatısı altında uzun yıllar hizmet etmiş delegelerin takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na takdirlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca ülkemizin ve şehirlerimizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan iş dünyamızın değerli üyelerine de katkıları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınması, güçlenmesi ve gelişmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu programda 20 yıl hizmet vermesi anısına hizmet şeref belgesi" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Odamız Genel Sekreteri Mehmet Karabulut'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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