Elazığ'da turizm masaya yatırıldı

Elazığ'da düzenlenen toplantıda il protokolü, tur acente sahipleriyle bir araya gelerek turizm konusunu ele aldı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından şehrin turizm ekosistemine tanıtılması amacıyla TÜRSAB Doğa ve Kültür Tur Acenteleri ve tur rehberleri ile bir toplantı düzenlendi. Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve tur acente sahiplerinin katıldığı toplantıda, Elazığ ve bölgedeki turizm ele alındı.

Muazzam bir coğrafyaya ve tarihe sahip olduklarını belirten Vali Toraman, "Biz de bunun çabası içerisindeyiz. Yukarı Fırat Havzası gerçekten çok güzel bir havzadır. Türkiye'nin belli bölgeleri turizmde ilerledi ama böyle bekleyen havzalar var. Bunlardan biri de Yukarı Fırat Havzası. Elazığ'da bir deprem yaşandı ve arkasından salgın yaşandı. Elazığ'ın artık normal gündemine dönme ihtiyacı var. Kalkınma, üretme, gelişmeye odaklanmaya çalışıyor. Turizmde de belli bir iddiası olan bir ildir. Havzalarda bazen bir il tek başına yetmiyor. Birden fazla ili içerisine alan organizasyonlara ihtiyaç duyuyor. Bu konuda da iş birliği yapmak istiyoruz, yalnızca Elazığ olarak düşünmüyoruz" dedi.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, "Önce bölgemizin potansiyelini analiz ettik. Daha sonra da turizm gruplarımıza yönelik çalışmaya başladık. Bölgemizde doğa turizmi gerçekten geliştirilmeye değer. Kentimiz, kültürümüzle birleştirildiğinde bu bölgenin markalaşabileceğini düşündük. Türkiye'de gerçekten çok önemli trekking turları yapan acente sahipleri buradalar. Bu program ilimizin tanıtımı içerikte olacak. Diğer taraftan acente sahipleri buraya getirecekleri turların bir tür etütlerini yapıyorlar" diye konuştu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel