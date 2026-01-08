Elazığ TSO Başkanı Alan, eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle bir araya geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkeziyle bir araya gelerek yaşanan yapısal ve güncel sorunlar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Özel Eğitim Konfederasyonu Elazığ İl Temsilciliğine bağlı 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkeziyle bir araya geldi. Toplantıda kentte hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Rehberlik ve araştırma merkezleri ile yaşanan yapısal sıkıntılar, değerlendirme süreçlerindeki gecikmeler ve sahadaki uygulama aksaklıkları ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe planlaması konuşuldu. Toplantı da ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel bireylerin eğitimine getirilen 27 yaş sınırlaması konuşuldu. Uygulamayla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin aileyi, 3 bin 350 özel eğitim ve rehabilitasyon kurumunu ve bu kurumlarda görev yapan çok sayıda çalışanı doğrudan etkilenirken geçiş süreci oluşturmadan alınan kararın ani bir şekilde hayata geçirilmesiyle hem hizmet alan bireyler hem de ailelerde ciddi bir tedirginlik yaşadığı bildirildi.

Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Kendileri yaşadıkları problemleri detaylıca hazırladıkları raporlarla bizlere aktardılar. Bu kurumlarımız, toplumda hepimizin değer verdiği ve özel ihtiyaç duyan özel bireylere ve ailelerine hizmet veriyorlar. Bu anlamda çok değerli ve anlamlı bir görev ifa ediyorlar. Gerçekleştirdikleri bu hizmete karşı mevzuattan ya da ilgili kurumların işleyişinden kaynaklı mağduriyet yaşıyorlar. Bizler, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu sorunların çözümü için başta milli eğitim müdürümüz olmak üzere yetkililerle konuyu görüşüp çözümü noktasında adımlar atacağız. Şehrimiz insanına hizmet veren bu kuruluşlarımızı ve bu kurumlarda çalışan eğitimci, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı ve yardımcı personelle birlikte önemli oranda istihdam sağlayan kurumlarımızın yaşadığı problemlerin çözüme ulaşması noktasında her zaman kendileriyle birlikte olacağız ve sektörün sıkıntılarını gidermenin gayretinde olacağız" dedi. - ELAZIĞ