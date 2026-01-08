Haberler

Elazığ TSO Başkanı Alan, eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle bir araya geldi

Elazığ TSO Başkanı Alan, eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkeziyle bir araya gelerek güncel sorunları değerlendirdi. Toplantıda yaşanan sıkıntılar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleri ele alındı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkeziyle bir araya gelerek yaşanan yapısal ve güncel sorunlar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Özel Eğitim Konfederasyonu Elazığ İl Temsilciliğine bağlı 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkeziyle bir araya geldi. Toplantıda kentte hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Rehberlik ve araştırma merkezleri ile yaşanan yapısal sıkıntılar, değerlendirme süreçlerindeki gecikmeler ve sahadaki uygulama aksaklıkları ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe planlaması konuşuldu. Toplantı da ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel bireylerin eğitimine getirilen 27 yaş sınırlaması konuşuldu. Uygulamayla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin aileyi, 3 bin 350 özel eğitim ve rehabilitasyon kurumunu ve bu kurumlarda görev yapan çok sayıda çalışanı doğrudan etkilenirken geçiş süreci oluşturmadan alınan kararın ani bir şekilde hayata geçirilmesiyle hem hizmet alan bireyler hem de ailelerde ciddi bir tedirginlik yaşadığı bildirildi.

Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Kendileri yaşadıkları problemleri detaylıca hazırladıkları raporlarla bizlere aktardılar. Bu kurumlarımız, toplumda hepimizin değer verdiği ve özel ihtiyaç duyan özel bireylere ve ailelerine hizmet veriyorlar. Bu anlamda çok değerli ve anlamlı bir görev ifa ediyorlar. Gerçekleştirdikleri bu hizmete karşı mevzuattan ya da ilgili kurumların işleyişinden kaynaklı mağduriyet yaşıyorlar. Bizler, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu sorunların çözümü için başta milli eğitim müdürümüz olmak üzere yetkililerle konuyu görüşüp çözümü noktasında adımlar atacağız. Şehrimiz insanına hizmet veren bu kuruluşlarımızı ve bu kurumlarda çalışan eğitimci, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı ve yardımcı personelle birlikte önemli oranda istihdam sağlayan kurumlarımızın yaşadığı problemlerin çözüme ulaşması noktasında her zaman kendileriyle birlikte olacağız ve sektörün sıkıntılarını gidermenin gayretinde olacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi

Marmara'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Bir bir devrildiler
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı! Katilleri en yakınları çıktı

İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı