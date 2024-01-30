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Elazığ'da Karaçalı Çeşmesi Hırsızlara Karşı Koruma Altında

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Elazığ'da bulunan Karaçalı çeşmesinin hırsızlar tarafından çalınmaması için vatandaşlar ilginç bir yöntem buldu. Çeşme musluğu vatandaşlar tarafından yaptırılan demir korumalık ile muhafaza ediliyor.

Elazığ'da bulunan Karaçalı çeşmesinin hırsızlar tarafından çalınmaması için vatandaşlar ilginç bir yöntem buldu. Çeşme musluğu vatandaşlar tarafından yaptırılan demir korumalık ile muhafaza ediliyor.

Kırklar Mahallesinde bulunan Karaçalı çeşmesinin musluğu birçok defa kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Bunun üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile çeşme musluğunun çalınmasını önlemek için ilginç bir yöntem buldu. Çeşme musluğunun bulunduğu alanı demirden yapılan korumalık ile muhafaza altına alan vatandaşlar, bu saye de musluğun çalınmasını önlüyor. Vatandaşlar, "Birçok defa hırsızlar musluğu çaldı. Biz de çalınmaması için bu yöntemi bulduk. Şimdilik bir sorunla karşılaşmadık" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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