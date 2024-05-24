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Elazığ'da dezavantajlı öğrenciler yararına etkinlik düzenlendi

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Elazığ'da Hilalkent İlkokulu tarafından dezavantajlı öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya geldi. Etkinlikte yöresel yemekler sergilendi ve alışveriş yapılarak dezavantajlı öğrencilere destek sağlandı.

Elazığ'da bir ilkokul tarafından dezavantajlı öğrenciler yararına etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da Hilalkent İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile veliler tarafından dezavantajlı öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Okulun bahçesinde düzenlenen kampanyaya öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve veliler katıldı. Gün boyunca devam eden etkinlikte, aileler hem okul bahçesinde yöresel yemekler yaptı hem de evde hazırladıkları yemek ve çeşitli ürünleri getirerek stantlarda sergiledi. Etkinliğe başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve alışveriş yaparak kampanyaya destek verdi.

Kampanyadan elde edilecek gelirin dezavantajlı öğrencilere harcanacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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