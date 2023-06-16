Eğitim Sendikalarından Eskişehir'de Ortak Açıklama: "Sadakate Göre Değil Liyakate Göre Atama Yapın"

Eğitim Sen, Eğitim- İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri, Eskişehir’de ortak açıklama yaparak proje okullarında keyfi uygulamaları eleştirerek, sadakate göre değil liyakate göre atama yapılmasını talep etti. Açıklamada, "Eğitimi yap boz tahtasına döndüren, istikrarsız politikaların mimarı olan Milli Eğitim Bakanlığı’na Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş olarak soruyoruz: Proje okulu adıyla ayrıştırılan bu okullarda öğretmenler ve yöneticiler atanırken hizmetin gereklerini hangi kriterlerin karşılayacağı, liyakatin nasıl sağlanacağı, öğretmenlerin kıdem ve hizmet süresinin dikkate alınıp alınmayacağı, görev sürelerinin neye ve kime göre uzatılacağı sorularına verilebilecek tek yanıtınız, “Bakanlığın keyfi nasıl isterse öyle olacaktır” şeklinde karşımıza çıkmak mı olacaktır" denildi.

MELTEM KARAKAŞ

Eğitim Sen, Eğitim- İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri, Eskişehir'de ortak açıklama yaparak proje okullarında keyfi uygulamaları eleştirerek, sadakate göre değil liyakate göre atama yapılmasını talep etti. Açıklamada, "Eğitimi yap boz tahtasına döndüren, istikrarsız politikaların mimarı olan Milli Eğitim Bakanlığı'na Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş olarak soruyoruz: Proje okulu adıyla ayrıştırılan bu okullarda öğretmenler ve yöneticiler atanırken hizmetin gereklerini hangi kriterlerin karşılayacağı, liyakatin nasıl sağlanacağı, öğretmenlerin kıdem ve hizmet süresinin dikkate alınıp alınmayacağı, görev sürelerinin neye ve kime göre uzatılacağı sorularına verilebilecek tek yanıtınız, "Bakanlığın keyfi nasıl isterse öyle olacaktır" şeklinde karşımıza çıkmak mı olacaktır" denildi.

Eğitim- Sen, Eğitim- İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri, Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi'nde bir araya gelerek proje okullarındaki keyfi uygulamalarla ilgili ortak açıklama yaptı. Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Oğuz İduğ, şunları söyledi:

"LİYAKATE DAYALI BİR ATAMA SİSTEMİ İSTİYORUZ"

"Proje okullarını biliyorsunuz öğrenciler sınavla seçilmektedir. Şu anda Tepebaşı ilçesinde 125, Odunpazarı ilçesinde 271 eğitim çalışanı arkadaşımız 4 yıllık süresini doldurmuş bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın göreve bir 4 yıl daha devam edip etmeyecekleri, hangi kriterlerle yapılacağını biz bilmiyoruz. Maalesef eğitim çalışanı arkadaşlarımız da bilmemekte. Maalesef milli eğitim müdürlükleri de bilmemekte. Biz bu atamaların yapılırken tamamen hesap verilebilir şekilde, liyakate dayalı bir atama sisteminin oluşmasını istiyoruz. Bu anlamda eğitim çalışanlarının yanında olmak için üç sendika birleştik.

"SADAKATE GÖRE ATAMA YAPILIYOR"

Eğitim- İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman ise "Yıllardır bu okullara liyakate göre değil sadakate göre yönetici ataması yapmıştır. Şimdi sıra okullardaki öğretmenlerimize gelmiştir. Bu okullara yine liyakatine bakmadan, hizmet puanına bakmadan, kıdemine bakmadan kafasına göre atamalar yapılacaktır. Bizler eğitim sendikaları olarak bu gidişata dur demek istiyoruz. ve üç eğitim sendikası olarak eğitim emekçilerinin arkasında olduğumuzu haykırmak için buradayız" diye konuştu.

"KAOS VE BELİRSİZLİK"

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan da şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarındaki keyfi uygulamalardan vazgeçmek yerine bu uygulamalardaki ısrarını sürdürmektedir. Yaşanan sorunlara, eleştirilere ve gelen tepkilere aldırmadan, 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket eden MEB, yayınladığı '2023 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmesine İlişkin Kılavuz' ile bugüne kadar izlediği politikada kararlı olduğunu gösterdi. Kaos ve belirsizlik... Geçmiş yıllarda, bu okullarda görev yapan öğretmenleri sürgün edebilmek için türlü çabalara girişen, liyakati değil sadakati ilke edinerek bu okullara yönetici atayan Bakanlık, 'Atamalar adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Bakanlıkça yapılır' diyerek tüm gücü kendi eline almıştır. Dün okul idareleri yapılan öğretmen kıyımı bugün Bakanlık eliyle yapılacaktır. Bu nedenle Eskişehir' de yüzlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın keyfiliği yüzünden kaosa sürüklenmektedir. Sadece Atatürk Lisesi'nde 30 arkadaşımız moral bozukluğu ile tatile girmektedir.

"EĞİTİMİ YAP BOZ TAHTASINA ÇEVİRDİLER"

Eğitimi yap boz tahtasına döndüren, istikrarsız politikaların mimarı olan Milli Eğitim Bakanlığı'na Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş olarak soruyoruz: Proje okulu adıyla ayrıştırılan bu okullarda öğretmenler ve yöneticiler atanırken hizmetin gereklerini hangi kriterlerin karşılayacağı, liyakatin nasıl sağlanacağı, öğretmenlerin kıdem ve hizmet süresinin dikkate alınıp alınmayacağı, görev sürelerinin neye ve kime göre uzatılacağı sorularına verilebilecek tek yanıtınız, "Bakanlığın keyfi nasıl isterse öyle olacaktır" şeklinde karşımıza çıkmak mı olacaktır? Halbuki Bakanlık, yaptığı her eylem ve işlemde hukuka uygun hareket etmek zorundadır. Dolayısıyla bu okullardaki hizmetin amacını, bu amaca yönelik olarak öğretmenler ve yöneticilerde aranacak somut, objektif ve hukuki kriterlerin neler olduğunu, bu kriterlerin hizmetin amacıyla bağdaşıp bağdaşmadığını, öğretmenlerin haklarının korunup korunmadığını, bu adımların her birinin yasalara değil hukuka uygun olup olmadığını net biçimde görebileceğimiz bir uygulama bulunmamaktadır.

"MEB, BU TAVRINDAN VAZGEÇMELİDİR"

Üç eğitim sendikası olarak, dün olduğu gibi bugün de proje okullarında atılan keyfi ve siyasi tüm adımları yakından takip edecek ve tüm gücümüzle haksız ve hukuksuz uygulamaları engellemek için mücadele edeceğiz. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi yalnız bırakmayacağız. Unutulmamalıdır ki 'ben yaptım oldu' denilerek yapılan her eylem ve işlem anayasaya açıkça aykırıdır! Bu nedenle MEB, bu tavrından vazgeçmelidir."