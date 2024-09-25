Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı: Yatılı okul sorunu ve temizlik krizi

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, "Veliler, çocuklarını yatılı okula vermek istemiyorlar. Bu yüzden bir kargaşa ve kaos halen devam ediyor. Kimisi, kendi parasıyla getirmek istiyor ama bu ekonomik krizde servis tutmak da ayrı bir sorun. Onun için bazı kız çocukları yatılı okula gitmek istemedikleri için eğitim, öğretimleri aksıyor. Okula hiç gelmiyorlar ve okul dışına doğru çıkmaya başladılar" dedi.

Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, okullarda yaşanan taşımalı eğitim ve temizlik sorunlarını gündeme getirdi.

Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, şöyle konuştu:

"Sinop'ta taşımalı eğitim geçen yıllardan çok daha kötü. Bu yıl belirli bir kilometrenin üzerindeki okullara taşımalı eğitim yok. Geçmişte pansiyon olan okulları açtılar onları da taşımıyorlar. Bir evde iki tane çocuk var. İki kardeşten birisi A okuluna, birisi ise pansiyonu olan okula gidiyor. Pansiyonu olmayana giden çocuk evden taşınarak gidip geliyor. Pansiyonu okulu olan çocuk da pansiyonda kalıyor. Bunun bir standardı yok. Veliler bu konu ile ilgili tereddütler ve endişe yaşıyorlar. Çocuklarını yatılı olan yerlere vermek istemiyorlar. Bu yüzden bir kargaşa ve kaos halen devam ediyor. Kimisi, kendi parasıyla getirmek istiyor ama bu ekonomik krizde de kendi parasıyla servis tutmak da ayrı bir sorun. Onun için bazı kız çocukları yatılı okula gitmek istemedikleri için eğitim, öğretimleri aksıyor. Okula hiç gelmiyorlar ve okul dışına doğru çıkmaya başladılar. Bu başlı başına bir sorun.

"Öğretmenler kendi sınıflarını kendileri temizlediler"

Bir diğer sorunumuz da şu anda temizlik. Okullarda geçmiş yıllarda Milli Eğitim kadrolu eleman istihdam etmekten vazgeçmişti. Her okulda bir tane, iki tane veya hiç yok kadrolu personel. Bunun yerine İŞKUR üzerinden tam zamanlı çalışan temizlik personeli alınıyordu. Bu yıl onu da kaldırdılar. Tam zamanlı değil de, yarı zamanlı çalışmaya çevirdiler. ya da bir okula 5 kişi lazımsa 3 kişi verdiler. Bir de aldıkları ücret günlük bazda 580 lira gibi komik bir ücretle çalıştırıyorlar. Bu ücret ilk başta geçen yıldaki gibi olacak diye başvuru oldu ama temizlik işine başvuranlar baktılar ki, ücretler düşük çoğu da zaten göreve başlamadı. Şu anda bu ihalelerde bile okulların ilk açıldığı hafta en fazla temizliğe ve temizlik elemanına ihtiyaç duyulan haftada bazı okullarda hiç temizlik olmadı. Bu temizlik işi eğitim çalışanlarına, çoğu okullarda öğretmenlerin sırtında devam etti. Bir hafta öğretmenler kendi sınıflarını kendileri temizlediler veya sınıftaki velilerin katkılarıyla temizlediler. Bu gibi çalışmalarla okulu öğretmenin yapacağı çalışmanın kaderine terk ettiler. Şimdi de, ilk 1 ay haftada 5 gün, daha sonra ise 3 gün çalışılacak diyorlar. Dediğim gibi 3 gün çalışacak sigortası tam yatmayacak. 580 lira günlük ücret alacak. Bu şartlarda çalışanların yüzde 80'i işi bırakır. Yine çalışmaz ve eğitimde temizlik sorunu çözülmeden daha da derinleşmiş olacak. Bizim bakanlıktan istediğimiz bunun en kolay yolu ben mesleğe 1994 yılında başladım. O zaman bakanlığın her okula temizlik ihtiyacı olduğu kadar yardımcı istihdam ediyordu. Onlar da yaz tatili boyunca okulu güzelce temizliyorlardı, boyuyorlardı. Eğitim ve öğretim açıldığında ise temiz bir hale getiriyorlardı. Yıl içinde de temizliklerini yapıyorlardı. Daha önce okullar kapanmadan ihale süresi bile bitiyordu. Bunun en doğrusu okullara kadrolu yardımcı hizmetli personelin alınması."