Eğirdirli öğrenciler deprem bölgesine destek olmak için liseyi fabrikaya çevirdi

Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından depremde etkilenen illerde yaşayan vatandaşlar için atıl durumda olan malzemelerden, 10 adet su deposu, 5 adet portatif tuvalet kabini ve 40 adet aydınlatma paneli üretildi.

Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından depremde etkilenen illerde yaşayan vatandaşlar için atıl durumda olan malzemelerden, 10 adet su deposu, 5 adet portatif tuvalet kabini ve 40 adet aydınlatma paneli üretildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan, Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile afet bölgesi için 10 adet su deposu, 5 adet portatif tuvalet kabini ve 40 adet aydınlatma paneli üretimi gerçekleştirildi. Elektrik -elektronik Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencilerinin çalışmaları ile üretimi sağlanan ürünler, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün transfer desteği ile deprem bölgesine gönderildi.

Yardım seferberliği çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğretmeni Hakkı Çatal yaşanan deprem felaketinde ilk olarak temel yardım malzeme konusunda destek sağladıklarını belirterek "Araştırmalarımız ve deprem bölgesine giden arkadaşlarımızın irtibatıyla buralarda en fazla neyin ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarımızın bize ifadesi çadırlarda elektrik problemi olduğu, insanların telefonlarını şarj edemedikleri, tuvalet ve su ihtiyaçlarının olduğunu ifade ettiler. Bizde bu çerçevede öğrencilerimizle birlikte çadırların içerisinde kullanılmak üzere modül olarak aydınlatma ve priz tesisatı yaptık. İnsanların hem aydınlatma ihtiyaçlarını giderelim hem de acil olan telefon şarj ihtiyaçlarını giderelim diye çalışmalarımızı yaptık. Devlet dairelerinde bulunan atıl durumdaki saç dolapların geri dönüşüme kazandırılması için kabin tuvalet imalatını yaptık. İnsanların su ihtiyaçlarını gidermek için atıl durumda bulunan su tanklarına ayaklar yerleştirip seyyar olarak kullanılmak üzere imalata giriştik. Bunları bölgeye gönderdiğimizde çok güzel dönüşler aldık. Gerçekten çok ihtiyaçları olduğunu ilettiler. Hatta bize imkanınız varsa aynı şeylerden yapıp gönderilmesini söylediler. Biz de yarından itibaren tekrar kabin tuvalet imalatına başlayacağız. Bu şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizde bu işe katkıda bulunmak üzere çalıştırdık. Öğrencilerimiz herhangi bir deprem anında insanlara yardım eli uzatma bilincini kazandılar. Allah bir daha böylesine bir felaket yaşatmasın" dedi.

Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Durmuş Ali Kaya ise deprem bölgelerine yaptığı yardımdan çok gurur duyduğunu vurgulayarak " Öğretmenlerimize bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Deprem bölgesi için WC kabini, su tankeri ve aydınlatma sistemi yaptık. Çok gururluyum" şeklinde konuştu.

Yapılan yardım çalışmalarında bulunan Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Süleyman Demir ise "Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ile birlikte askeri dolaplardan tuvalet kabini yapmaya çalıştık. Yağmur yağdı çalıştık, bizleri hava şartları engelleyemedi. Biz bu dolapları yaptığımız için çok memnunuz. Yaptığımız ürünleri deprem bölgesine gönderdiğimiz için de çok gururluyuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı verdikleri için" diye konuştu. - ISPARTA