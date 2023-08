Efes Selçuk'ta 30 Ağustos Coşkusu

30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılı Efes Selçuk'ta fener alayı ve Melike Şahin konseri ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi tören ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resmi törende çelenk sunumunun ardından katılımcılar, Selçuk İlçe Şehitliği'ni ziyaret etti.

30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl coşkusu Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve konser ile tüm kenti sardı. Atatürk Anıtı önünden başlayan fener alayında her yaştan Efes Selçuklu bayraklar ve marşlar eşliğinde kent sokaklarında yürüdü. Efes Selçuklu gençlerden oluşan bando takımı da korteje eşlik etti.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ CUMHURİYETTEN…"

Pazar Yeri ana sahnede son bulan fener alayının ardından genç kuşağın sevilen ismi Melike Şahin müzikseverlerle buluştu.

Konser öncesinde sahneye çıkarak Efes Selçuklular'ın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Her türlü karanlığa, her türlü baskıya, her türlü engellemelere rağmen susmayan müzik olacak biraz sonra ama şunu çok net söyleyeyim size bugün zaferimizin 101. yıl dönümü. Çok kısa süre sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Her türlü karanlığa, her türlü kötülüğe rağmen biz Cumhuriyet diyeceğiz, laiklik diyeceğiz, eşitlik diyeceğiz, kardeşlik diyeceğiz ve barış diyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz değerlerimizden, vazgeçmeyeceğiz Cumhuriyetten, vazgeçmeyeceğiz halklardan ve vazgeçmeyeceğiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından. Çünkü bizler bir karış toprak için kanlarını heba edenlerin torunlarıyız. Çünkü bizler Nene Hatunların, Kara Fatmaların torunlarıyız. Çünkü bizler Cumhuriyeti bize kazandıran Kuvayı Milliye düşüncesiyle emperyalizme hayır diyenlerin torunlarıyız. Çünkü bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız. Her karışına sizler sahip çıkın. Cumhuriyete, bu vatana sizler sahip çıkın" dedi.

Efes Selçuklulara ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür eden Melike Şahin, "Sizin gibi belediye başkanları bana umut veriyor gerçekten. Bu kadar nazik, bu kadar ince olduğunuz için, bu kadar arkamda durduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.