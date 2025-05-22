'Efeler Yolu Ultra Trail'e 6 ülkeden 256 sporcu gelecek

İzmir Valiliği tarafından yürütülen ve 24-25 Mayıs tarihlerinde ilki düzenlenecek olan, ' Efeler Yolu Ultra Trail' organizasyonu dahilinde, 6 ülkeden 256 sporcu, uluslararası maraton için kente gelecek.

İzmir Valiliği tarafından yürütülen ve 24-25 Mayıs tarihlerinde ilki düzenlenecek olan, ' Efeler Yolu Ultra Trail' organizasyonuna ilişkin basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda, İzmir Valisi Süleyman Elban, Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkan ve Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğluları basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban "15 Mayıs 1919'da İzmir işgale uğradıktan sonra düşman kuvvetleri İzmir'in her tarafını işgal etmişken, o dönem efeler bir kahramanlık destanı yazarak düşmana karşı mücadele veriyor ve sadece İzmir'de değil, Anadolu'nun her tarafına giden düşman kuvvetlerine de zarar veriyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi verdikleri ve karargah edindikleri yerler Küçük Menderes havzasını çevreleyen dağlar. Bu dağlarda hem barınıyorlar, hem karargahlarını kuruyorlar, hem de o dağları kullanarak başka bölgelere sevkiyat ya da oralardan lojistik temin ediyorlar. Dolayısıyla hem İzmir'imiz için, hem ülkemiz için burası çok önemli bir rota. Yıllardan beri bu rotalarda çalışmalar yapıyorlar "dedi.

Yerel kalkınmaya katkı

Efeler Yolu'nun genel anlamda güzergahı belirlenmiş olduğunu söyleyen Vali Elban, "Bu belirlenen güzergah Bornova Nif Dağından başlayıp Selçuk Meryem Ana'ya kadar uzanan bu rotada 28 etabımız var. En kısası 14 kilometre, en uzunu 22 kilometrelik etaplardan oluşuyor. Buraları tanıtarak doğa sporuyla, yürüyüşle, doğa fotoğrafçılıkla ya da sağlık, dinlenme açısından rotalardan geçmek isteyen herkes için tanıtım yapıldı. Bu vesileyle Küçük Menderes Havzası'ndaki kırsal kalkınmaya ve oradaki yerel kalkınmaya inanılmaz bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz Efeler Yolu deneyimi herkes yaşasın diye büyük bir çaba ve etkinlikler içerisindeyiz. Bu etkinliklerin en büyüklerinden biri olan, bu hafta sonu Ultra Trail ile başlıyoruz. Bundan sonra gastronomi, bisiklet, oto safari gibi birçok etkinliğimizde olacak. O bölgedeki rotalarımız, tarihi, doğal güzelliklerimiz, doğal ürünlerimiz ve tüm değerlerimiz hakkıyla tanıtılsın istiyoruz. Bu hafta sonu, 80, 50, 30, 15 ve 5 kilometreden oluşan 5 ayrı Etap olacak maraton sonunda pazar günü hem ödül törenimiz olacak hem de çocuklarımıza da bir çocuk maratonu yapacağız. 6 ülkeden 256 sporcu müracaat etti ve katılacaklar. Bu ilk yapılan Ultra Trail için olağanüstü bir rakam. Bu vesileyle hemşerilerimizi maraton etaplarını izlemeye, oradaki diğer etkinliklere katılmaya herkesi davet ediyorum" sözlerine yer verdi.

"Rotanın amacı kırsal kalkınmayı desteklemek"

Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya, "Kemalpaşa, Bayındır, Ödemiş dağlarını geçerek Kiraz'ın dağlarını dönen, devamında Aydın sıra dağlarının üzerinden Tire ve Selçuk'tan geçen ve Meryem Ana'da sonlanan çok detaylı bir kültür rotası. Rota 28 günle 40 gün arasında yürünerek tamamlanabilen bir yol. Geneli çok kadim patikalardan, single track hatlardan oluşan bir yol. Dağ zirvelerindeki kadim mezarları, önemli inanç alanlarını bağlayan bir rota. Rotanın amacı kırsal kalkınmayı desteklemek, özellikle tarım ve hayvancılığın aksayan yönlerini turizm yönüyle desteklemek. Köyleri yeniden canlandırmak. Yıllar içinde kaybolan ritüellerini, köylerdeki eski gelenekleri tekrar hayata geçirmek, insanlara umut olmak. Efeler Yolunun en önemli özelliklerinden biri her etabın bir köyde sonlanması. O yüzden yürüyüşçüleri günün sonunda köylere sokmak isteniyor" açıklamasında bulundu.

"Alternatif turizmin önemli bir unsuru"

Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya, "Efeler Yolunu yürüyenler, isterlerse çok özel elde yapılan bir pasaportla yürüyebiliyorlar ve her köye geldiklerinde, her günün sonunda Efeler Yolunun dost işletmesini bularak pasaportlarına mühür vurdurabiliyorlar. Eğer 28 mührü de pasaportunuza vurdurursanız ve bunu yürüyerek yaptığınızı ispatlarsanız, Selçuk'ta pasaportunun son sayfasında bir altın mührü vuruluyor. Bu uygulama ve bütün bu temel unsurları dünyada ilk ve tek. Diğer taraftan Türkiye'de çok özel köyleri, kadım kültüre sahip, önemli yöreleri birbirine bağlıyor. O yüzden Efeler Yoluna çok güveniyoruz. Bu yolu yapmak 10 yıl sürdü diyebilirim. 2015'te başladık 3 bin kilometrenin üzerinde yol yürüdük. Köylülerle, çobanlarla birlikte yaptık yolu. Eski patikaları bulduk. Sürünerek geçtik çünkü patikaların hepsi kapalıydı. Sonra yıllarca o patikaları budadık, açtık, eski formlarına kavuşturduk ve kırmızı beyaz boyadık. Kırmızı beyaz renklerle işaretli bir rota oldu ve gerçekten yürünmeye, görülmeye değer, kitle turizminin karşısında alternatif turizmin önemli bir unsuru olarak yükselecek bir kültür rotasıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

"Yoğun bir ilgiyle karşılandı"

Efeler Yolu Ultra Trail'in 24-25 Mayıs tarihlerinde bir günde başlayıp bir günde sona erecek bir patika koşusu olduğunu söyleyen Efeler Yolu Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğlulları ise, "Efeler Yolu'nun Kültür Rotası'nın belli bir kısmında gerçekleşecek. 80 km, 50 km ve 30 km'lik etapları var. Cumartesi günü 80 km yolumuz sabah 4'de başlayacak. 50 km'lik yolumuz sabah 7'de 30 km'den sonra ise saat 10'da start alacak. Toplamda 18 saat limiti olan bu koşuda hem yurt içinden hem yurt dışından patika koşusunda mücadele eden amatör sporcular boy gösterecekler. Arada sadece destek istasyonlarının olduğu ve bu istasyonlarda sporcuların beslenme, yiyecek, içecek ve sağlık gibi destekleri alabilecekleri yerler belirlenmiş. Dünya standartlarında yaklaşık 350 km'ye kadar giden etaplı veya tek etaplı koşulan patika koşuları var. Özellikle de alternatif turizm olarak dünya çapında yoğun bir ilgi görüyor. Avrupalı ziyaretçiler veya konukları çok fazla ve uzun süre konaklamak için geliyorlar. En büyük hedeflerimizden bir tanesi Efeler Yolu Kültür Rotası'nı bu tarz bir sportif etkinlik ile dünya çapında duyurmak, her yıl yaklaşık 80 ülkeden 2 bin 800 sporcunun düzenli olarak yapılan bir etkinlik haline getirmek. İlk senesi olmasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılandı. Zor bir faaliyet olmasına rağmen doğası ve tarihi özellikleriyle ve dünyada sayılı etkinlikler arasına girebilecek bir kapasiteye sahip" diye konuştu. - İZMİR