Efeler Belediyesi'nden Öğrencilere, Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler Belediyesi'nden Öğrencilere, Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Efeler Belediyesi'nden Öğrencilere, Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilçede tercih yapacak öğrencilere Efeler Belediyesi rehberlik hizmeti sunmaya başladı.

Öğrenciler, 20 Temmuz 2022'ye kadar EFESEM'in, Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 (Merkez İş Bankası Yanı) adresindeki hizmet binasını ziyaret ederek uzmanlarla yüz yüze görüşme yapabilecek. Merkez, hafta içi 9.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ANKA / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title