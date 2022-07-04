Efeler Belediyesi'nden Öğrencilere, Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere lise tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilçede tercih yapacak öğrencilere Efeler Belediyesi rehberlik hizmeti sunmaya başladı. Öğrenciler, 20 Temmuz 2022'ye kadar EFESEM'in, Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 (Merkez İş Bankası Yanı) adresindeki hizmet binasını ziyaret ederek uzmanlarla yüz yüze görüşme yapabilecek. Merkez, hafta içi 9.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. ANKA / Yerel Yerel Haberler

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