Efeler Belediyesi, İlçeye 6. Kitap Kafeyi Açmaya Hazırlanıyor - Haberler

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Efeler Belediyesi, İlçeye 6. Kitap Kafeyi Açmaya Hazırlanıyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Efeler Belediyesi, İlçeye 6. Kitap Kafeyi Açmaya Hazırlanıyor

Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden Kitap Kafelerin 6’ncısı, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00’te Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde düzenlenecek törenle hizmete girecek.

EFELER, AYDIN (ANKA) - Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden Kitap Kafelerin 6'ncısı, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Kitap Kafe'nin açılış törenine tüm Efeler halkını davet eden Başkan M. Fatih Atay, "6'ncı Kitap Kafe'mizi açmaya hazırlanıyoruz. Çarşamba günü yapacağımız açılışla bir sözümüzü daha gerçekleştirmiş olacağız. Tüm Efeler halkını kitap kafemizin açılışına bekliyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.

Daha önce Adnan Menderes, Girne, Orta, Ata ve Umurlu mahallelerinde açılan Kitap Kafeler, kısa zamanda gençlerin ders çalışıp, kitap okumak için sıklıkla tercih ettikleri adresler haline gelmişti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Cumhuriyet Mahallesi, Efeler, Mayıs, Kitap, Yerel, Haberler

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