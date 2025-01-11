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Edirnespor'un Olağanüstü Seçimli Kongresi Yapılamadı

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Edirnespor'un Olağanüstü Seçimli Kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşmedi. Takımın başkan adayı Cevat Şenkardeşler, kulübün borcunun yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Kongre 18 Ocak'ta yapılacak.

(EDİRNE) - 3. Lig takımı Edirnespor'un Olağanüstü Seçimli Kongresi, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleşemedi.Çoğunluğa bakılmaksızın kongre 18 Ocak Cumartesi Günü Muammer Şener Tesislerinde yapılacak.Teknik ekip ve sporcular, sözleşmelerini feshetti. İş insanı Cevat Şenkardeşler, Edirnespor'a başkan adayı olduğunu açıkladı. Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, aday olmaması durumunda takıma kayyum atanacağını, takımın yaklaşık 30 milyon lira borcu olduğunu söyledi.

Edirnespor tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Teknik ekip ve sporcular, sözleşmelerini feshetti. Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, aday olmaması durumunda takıma kayyum atanacağını, takımın yaklaşık 30 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Adaylığını açıklayan Şenkardeşler ise sponsorlara güvendiğini kaydetti.

Onur Yaren Ayaydın, şunları söyledi:

"2 sene sonra da yardımcı olacağım, 5 sene sonra da yardımcı olacağım. Her zaman Edirnespor'un yanında olacağım. 17 profesyonel sporcumuzun ayrılması sebebiyle bu borç ortalama söylüyorum, 30-35 milyon borcumuz var. Haftaya çoğunluk aramaksızın seçimimizi gerçekleştireceğiz. Kimse aday çıkmazsa kayyuma gidecek. Süreci kayyum yönetecek. Bize federasyondan bize 15 milyon söz verilmişti. Onu hiçbir kulüp alamadı. Onun sıkıntısını da yaşıyoruz. Bir çok kulüp bu paraya göre planlama yaptı ama olmadı. Türk futbolu bence iyi yerlere gitmiyor. Bu sene için söylüyorum seneye bu daha da artacak. Bir kulübün ligde kalabilmesi için en az 35-40 milyon paraya ihtiyaç var. İnanın kimsenin aklına gelmeyen giderler oluyor. Bizim kulübümüz ortalama 600 bin maaş gideri var. Kalıcı gelirlerin yaratılması gerekiyor. Herkesin ağzında, 'Kapılarımız var faydalanamıyoruz'. Sayın Valimizin bununla ilgili çalışmaları olduğunu biliyorum ama daha gerçekleşmedi. Bakanlıktaki görüşmeler için 20-30 kişilik bir heyetle hep beraber siyasi bir şey gözetmeden birleşip gidilirse gerçekten sınır kapılarından Edirnespor'un faydalanacağını düşünüyorum. O zaman emin olun bugün bir aday var, seçimlerde 10 aday çıkacağından şüphem yok."

" Edirne'nin bu durumu beni de üzüyor"

Edirnespor'a başkan adayı olduğunu açıklayan Cevat Şenkardeşler de şunları kaydetti:

"Çok dar alanda geliyorum onun farkındayım. Belki de ilk maça gençlerle çıkacak. Bugün çoğunluk olmadığı için. Çok zor, Edirne'nin bu durumu beni de üzüyor. Eğer gelirsem bunların hepsinin geçiceğine inanıyorum. Çok çok rahatlayacak, ben gelirsem Edirne Türkiye'nin güzide kulübü olacak. Gençlerle mücadele ederek kulübe gelir sağlamak istiyorum. Boşa kürek sallamak istemiyorum hatta yarım sezonda bile gençlerden bir iki tane oyuncu dışarıya verirsek hem kulübün geliri olacak hem burası istenilen yere yavaş yavaş gelecek. Kolay değil, kampanyayı inceledim. Burada ben sponsorlara çok güveniyorum. Edirne'de çok ciddi sanayiler var. Biraz biraz görüşemeye başladım. Benim de bir ayağımın İstanbul olması çok önemli."

Edirnespor'un Olağanüstü Seçimli Kongresi Yapılamadı
Kaynak: ANKA / Yerel
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