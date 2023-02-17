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Edirne'de Miraç kandili dualarla idrak edildi

Yerel Haberler

Edirne'de Miraç kandili dualarla idrak edildi Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde ve selatin camilerde Miraç kandili Edirne'de dualarla idrak edildi.

Edirne'de Miraç kandili dualarla idrak edildi

EDİRNE - Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde ve selatin camilerde Miraç kandili Edirne'de dualarla idrak edildi.

Edirne'de Miraç kandili dolayısıyla çok sayıda vatandaş, restorasyonu devam eden Selimiye Camii başta olmak üzere şehirdeki diğer camilere akın etti. Edirne Müftülüğü tarafından Miraç Kandili münasebetiyle, Eski Camide program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Bu mübarek geceyi idrak etmenin sevinciyle birlikte, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremde vefat eden vatandaşların üzüntüsünü de yaşayan Müslüman alemi, ellerini dualarla göğe yükselterek hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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