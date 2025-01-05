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Düzceliler Cep Telefonu Alışverişlerinde Fiş ve Fatura Almayı Unutmasın

Düzceliler Cep Telefonu Alışverişlerinde Fiş ve Fatura Almayı Unutmasın
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Düzce Tüketici Hakları Derneği, tüketicilere alışverişlerinde yaşadıkları sorunları minimize etmek için cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayetlerin yapıldığını vurguladı. Dernek, tüketicilere fiş ve fatura almanın önemini hatırlatıyor.

Tüketicilerin yaşadığı sorunları en aza indirmek ve çözüm sağlamak amacıyla kurulan Tüketici Hakem Heyetine, Düzceliler en çok cep telefonu alışverişleriyle ilgili şikayetlerde bulunuyor. Düzce Tüketici Hakları Derneği Başkanı Safinaz Başar Gümüş, vatandaşların alışverişlerinde mutlaka fiş veya fatura almaları gerektiğini belirterek, bu belgelerin yaşanabilecek sorunlarda büyük önem taşıdığını ifade etti.

İl Tüketici Hakem Heyetleri, tüketicilerin alışverişlerinde yaşadığı sorunlara hızlı çözüm sağlamak amacıyla faaliyet gösterirken, aynı zamanda Tüketici Hakları Dernekleri de vatandaşları bilgilendirmek ve sorunların çözümüne rehberlik etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'deki tüketiciler, cep telefonlarındaki arızalar ve diğer sorunlar nedeniyle hakem heyetlerine ve derneğe başvuru yapıyor. Bildirilen sorunlar, mümkün olan en kısa sürede çözülmeye çalışılıyor.

Vatandaşlara haklarını anlatan stantlar kuruluyor

Tüketici Hakları Derneği Düzce Şube Başkanı Safinaz Başar Gümüş, yaşanan mağduriyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüş, "Düzce'de bir alışveriş merkezinde stant açtık. Standı açmamızın sebebi de tüketici haklarını vatandaşlara net bir şekilde anlatmaktı. Bu standımız yoğun ilgi gördü. İnsanlar haklarını alışverişlerinde sorun yaşadıklarında nerelere, nasıl başvuracaklarını merak ediyorlar. Bizler de akıllarına takılan soruları cevaplandırarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Asıl olan zaten alışverişlerde fiş, fatura alınmasıdır. Bilgi, belge mağduriyet durumunda çok önemlidir. Vatandaşın mağduriyeti durumunda bunların ibrazı gerekir. Alışveriş yaptıkları yerler atlasa dahi vatandaşlar mutlaka fiş, fatura istemeli. İnsanlar artık yaşadıkları sorunların giderilmesi noktasında bilinçlendi. Bizim hakem heyetine başvurular bu anlamda gittikçe azalmaya başladı. Çünkü esnaf da tüketiciler de artık daha bilinçli" dedi.

"En çok şikayet cep telefonları şikayet ediliyor"

Düzce Tüketici Hakları Derneğine ve Tüketici Hakları Hakem Heyetine en çok şikayetin cep telefonlarından geldiğini belirten Safinaz Başar Gümüş, "Derneğimize ve hakem heyetine en çok telefonlar ve telefon altyapılarından şikayetler geliyor. Telefon alışverişleri ile ayıplı ürün olarak bilinen arızalı, bozuk ürün şikayetleri çok fazla oluyor. Ayrıca ayakkabıdan monta kadar yapılan her türlü alışverişte yine hakem heyetini şikayet konuları arasında yer alıyor. Kuaförden bile şikayet eden var. İnsanın var olduğu yerde aslında şikayetler bitmez. Her meslekle ilgili ve her hizmet sağlayıcıyla ilgili de şikayetler olduğunu düşünebilirsiniz. Bu sorunları minimize etmek çok zamanımızı alacak gibi görünüyor" diye konuştu.

"Mutlaka fiş, fatura alınmalı"

Alışverişlerde yaşanabilecek mağduriyetlerde vatandaşların haklarını arayabilmeleri için fiş ve fatura gibi belgeleri saklamaları gerektiğini vurgulayan Gümüş, "Alışverişlerde artık kartlar kullanıyor. Kart slipleri de belge olarak geçerli. Ancak fiş ve fatura her zaman daha sağlam belgedir. Eğer vergi mükellefiyse zaten fatura almak zorunda fakat sade bir vatandaşın da bu belgeleri alması gerekiyor. Bunun yanında tabii ki de şikayet süresi var. Süresini geçirmemek gerekiyor. Alışveriş 1 aylık dönemde yapıldıysa ya da 15 günlük dönemse o sürenin geçirilmemesi gerekiyor. Bu sürelere dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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