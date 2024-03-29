Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Yazarlık Atölyesi

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Yaşayan Kütüphane Projesiyle öğrencilerin düşünme ve yazma becerilerini geliştirme imkanı sunmak için Yazarlık Atölye çalışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Sıfır Atık Kütüphanesinde Okul Öncesi ve Çocuk Kitapları Yazarı Bilge Sunay Sönmez tarafından Yaşayan Kütüphane Projesi öğrencilere düşünme ve yazma becerilerini geliştirme olanağı sunmak için yazarlık atölye çalışması yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'da yazarlık atölyesini ziyaret ederek öğrencilere yapılan çalışmalar hakkında sohbet etti. Katkılarından dolayı Okul Öncesi ve Çocuk Kitapları Yazarı Bilge Sunay Sönmez'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşayan Kütüphane Projesiyle, öğrencilerin özgün eserlerini paylaşma ve geri bildirim alma fırsatı buldukları atölye çalışmaları düzenlenmeye devam edilecek. - DÜZCE