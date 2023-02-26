Düzce'den deprem bölgelerine bin 604 personel ve 397 araç gönderildi
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, deprem bölgelerine bin 604 personel, 397 araç ve iş makinesi ile 231 tır ve 273 panelvan araç yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı.
DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, deprem bölgelerine bin 604 personel, 397 araç ve iş makinesi ile 231 tır ve 273 panelvan araç yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı.
Düzce Valiliği tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine gönderilen yardımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, deprem bölgelerindeki çalışmalara katılmak üzere bin 604 personel, 397 araç ve iş makinesi gönderildiği, depremzedeler ve bölgedeki ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için ise 231 tır ve 273 panelvan araç dolusu yardım malzemesinin gönderildiği belirtildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel