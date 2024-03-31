Düzce'de yatağa bağlı ve evde sağlık hizmeti alanlar için oy sandığı evlerine gitti

Düzce'de yatağa bağlı ya da evde sağlık hizmeti alanlar için oy sandığı evlerine gitti. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı.

Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 13 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlileri adreslere tek tek giderek evde oy kullanmak için talepte bulunan, yatağa bağlı ve felçli hastalara oy kullandırdı.

KOAH hastası olan ve yürümekte zorluk çeken Kadir Aymaz (74), gezici sandıkta oy kullandı. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Aymaz, "Kendimi iyi hissedemedim. Sandık ayağıma geldi. Devletin bu hizmetini beğendim. İlk defa böyle bir durum ile karşılaştım. Seçimler hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kadir Aymaz'ın eşi Nuriye Aymaz (67), eşinin hastalıkları sebebi ile seçim merkezine götürülmesinin zor olduğunu vurgulayarak, "Bu hizmetten çok memnun kaldık. Sandığa eşimi getirip götürmesi çok zor oluyordu. Şimdi kolaylık oldu gitmekten kurtulduk. Eşimde bir çok hastalık var. Şeker rahatsızlığı, KOAH, damar tıkanıklığı bir çok hastalığı bulunuyor. Devlet böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE