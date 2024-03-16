Düzce'de öğrenciler polislik mesleğini tanıdı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere polislik mesleğini tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Toplam 52 öğrenci, Emniyet Müdürlüğündeki birimleri gezdi ve tanıtıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de öğrenciler güvenlik birimleriyle buluşup, polislik mesleğini tanıdılar.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı Onuruna 'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması' projesiyle 23 Nisan İlkokulu ve Çilimli İlçesinden öğrenim gören toplam 52 öğrenciye Emniyet Müdürlüğündeki birimler gezdirilerek, tanıtıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder öğrencileri makamında misafir ederek, hediye takdim etti. - DÜZCE