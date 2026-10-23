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Düzce'de AK Parti heyeti ve TMO yöneticileri fındık alımını yerinde inceledi

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Düzce'de AK Parti heyeti ve TMO yöneticileri fındık alımını yerinde inceledi
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Düzce'de Milletvekili Ercan Öztürk, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, TMO'nun fındık alım çalışmalarını inceledi. Heyet, randıman ölçümü ile üreticilerin sorun ve taleplerini değerlendirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de TMO'nun fındık alım çalışmaları yerinde incelendi. Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, üreticilerle bir araya gelerek fındık alımı, randıman ölçümü ve çiftçilerin beklentilerini değerlendirdi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Düzce İl Tarım ve Orman müdürü Esra Uzun ile birlikte fındık alım çalışmalarını yerinde inceledi. Fındık alım süreci ve randıman ölçüm işlemleri hakkında bilgi alan heyet, üreticilerle sohbet ederek yaşanan sorunları, talepleri ve beklentileri değerlendirdi.

Milletvekili Ercan Öztürk, üreticilerin alın terinin karşılığını alması için yürütülen çalışmaları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Öztürk, çiftçilerin emeğinin korunmasının ve fındık üreticilerinin beklentilerinin karşılanmasının önemine dikkat çekti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise üreticilerin görüşlerini dinlediklerini ifade ederek, fındığın değer kazandığı ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını aldığı bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen incelemede, fındık alım süreci ve üreticilerin beklentileri ön plana çıkarken, üreticilerin sorunlarının değerlendirilmesi ve taleplerinin ilgili mercilere aktarılması açısından görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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