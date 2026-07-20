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Düzce'de 45 üreticiye süt soğutma tankı desteği

Düzce'de 45 üreticiye süt soğutma tankı desteği
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Düzce'de çiğ süt üretiminde kalite ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla 45 üreticiye 200 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtıldı. Toplam bütçesi 4 milyon 434 bin TL olan proje ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Düzce'de süt üretiminde kalite ve hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen Çiğ Süt Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 45 üreticiye 200 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Düzce Süt Üreticileri Birliği ile Düzce Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına hazırlanan, toplam bedeli 4 milyon 434 bin TL olan proje desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında temin edilen süt soğutma tanklarıyla, sağılan sütün uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi, bakteri oluşumunun önlenmesi ve kalite değerleri korunarak işletmelere ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca üreticilerin modern üretim imkanlarından yararlanması ve süt üretiminden elde ettikleri gelirin artırılması amaçlanıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, projenin süt üreticileri açısından önemli bir altyapı desteği olduğunu belirterek, "Sütün sağımdan hemen sonra uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi, ürün kalitesinin ve gıda güvenilirliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Toplam 4 milyon 434 bin TL bedelle hayata geçirilen projemiz kapsamında dağıttığımız süt soğutma tanklarıyla üreticilerimizin işletme altyapısını güçlendirmeyi ve kaliteli çiğ süt üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Projenin üreticilerimize ve ilimiz hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Dağıtılan 200 litrelik süt soğutma tanklarının, özellikle küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerinin altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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