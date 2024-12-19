Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

Dünya Şampiyonu Işıl Sinem Aydın Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

63 kilogramda Dünya Şampiyonu olan Vanlı sporcu Işıl Sinem Aydın, elde ettiği başarıyla olimpiyatlara hazırlığını sürdürüyor. Antrenmanlarını aralıksız devam ettiren Aydın, 'Sadece şampiyonlar hatırlanır' sözüyle hırslandığını belirtti.

- Dünya şampiyonu Vanlı sporcu Işıl Sinem Aydın olimpiyatlara hazırlanıyor

Vanlı sporcu Işıl Sinem Aydın:

"'Sadece şampiyonlar hatırlanır' sözü beni daha çok hırslandırdı"

VAN - Moğolistan'da düzenlenen Ümit Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda 63 kilogramda dünya şampiyonu olan Vanlı sporcu Işıl Sinem Aydın, olimpiyatlara hazırlanıyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Işıl Sinem Aydın, 2-7 Aralık 2024 tarihleri arasında Moğolistan'da düzenlenen Ümit Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı elde ederek dünya şampiyonu oldu. 12. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Işıl Sinem Aydın, antrenmanlarını aralıksız sürdürerek olimpiyatlara hazırlanıyor.

"'Sadece şampiyonlar hatırlanır' sözü beni daha çok hırslandırdı"

Moğolistan'da elde ettiği başarının bir ekip işi olduğunu belirten Aydın, "Zaten hedefim madalya almaktı. Madalyayı garantiledikten sonra antrenörüm bana sadece şampiyonların hatırlanacağını söyledi. Ben de zaten şampiyonluğu kafama koymuştum ama daha çok hırslandım. Altın madalyayı aldığımda da o bayrağı dalgalandıracağım için çok mutlu oldum, çok gururlandım. Güzel bir histi" dedi.

Sporda yeteneği olanların asla pes etmemesi gerektiğinin altını çizen Işıl Sinem Aydın, "Hevesleri varsa o heveslerinin üstüne gitsinler. Tabii ki her zaman cefa çekeceğiz, sonunda sefamız olsun. Antrenman yapmaya devam etsinler, hiç bırakmasınlar. Yorulabilirler ama akıllarına o bayrağı dalgalandırmak gelsin ve böyle hırslansınlar" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirten genç sporcu, "Bundan sonra olimpiyatlara kota toplamaya başlayacağım. Allah izin verirse olimpiyatlarda da başarılı olacağım. Bu duygularla her şartta yanımda olan Rakip Aslan hocama, mental anlamda, fiziksel anlamda yanımda olan anneme ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu madalyayı da emeği olan herkese armağan ediyorum" diye konuştu.

Özdemir: "Artık meyveleri toplama zamanı geldi"

Dünya şampiyonu Işıl Sinem Aydın'ı tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise son iki yıldır Van'da hizmete açılan çok amaçlı spor salonları ile başarılara koştuklarını vurgulayarak, "İki sporcu fabrikamızın olması ile beraber sporumuzda gözle görülen başarıların tırmandığını, mili sporcularımızın çıkarıldığını, hatta dünya şampiyonumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Moğolistan'da yapılan dünya şampiyonasında Işıl Sinem Aydın kızımız, 63 kiloda dünya şampiyonu olmuştu. Bu bizleri mutlu etti. Biz bu tesisleri açtığımızda burada milli sporcularımızın hatta dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağını söylemiştik. Bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Spor bir ekip işidir. Biz de bu ekiple, bu işi yapıyoruz. Çok güzel salonlara kavuştuk. Buradan bakanımıza, valimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir konuda yalnız bırakmadılar. Bize verilen imkanlarla inşallah bundan sonraki dönemlerde nice Sinemlerin çıkacağını hatta dünya şampiyonasından olimpiyata kadar gideceğimizin sözünü almış oluyoruz. Artık burada meyveleri toplama zamanı geldi. Bundan sonraki yıllarda da çok güzel başarılar kendilerinden bekliyoruz" dedi.

Aslan: "Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak her şeye bedel"

Judo antrenörü Rakip Aslan da 65 sporcularının olduğunu ifade ederek, bunlardan yaklaşık 20 tanesinin milli takım sporcusu olduğunu söyledi. Moğolistan'da yapılan dünya şampiyonasında milli takım antrenörü olarak görev aldığını belirten Aslan, "Oraya 12 sporcuyla gittik ama milli takım olarak 6 madalyayla döndük. Sadece dünya şampiyonu elde eden kendi ilimizdeki Işıl Sinem Aydın oldu. Orada o bayrağı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak her şeye bedel. Tarifi yapılmaz. O duyguları yaşamak, hissetmek lazım. Tabi Van olması ayrı bir gurur bizim için. Mutluyuz" şeklinde konuştu

Dünya Şampiyonu Işıl Sinem Aydın Olimpiyatlara Hazırlanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Yerel
img

Dev finans kuruluşu Türkiye için tarih verdi
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
img

2 dakika için ülke değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 27. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 19 Aralık İnci Taneleri 27. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Aralık günün maçları nereden izlenir? Asgari ücret 29 bin 583 TL mi olacak SON DAKİKA? Holding 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL, (29 bin 583 TL)? 20 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 20 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nedir? 7315, 6225, 7300, 4431, 3003, 7257, 3247 nitelik kodu ne demek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.