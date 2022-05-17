Dörtyol'daki bisiklet etkinliğinde 200 kişi pedal çevirdi - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bisiklet sürüş etkinliği yapıldı.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Dörtyol ve Erzin ilçelerinden gelen bisiklet dernekleri üyeleri ile bisiklet severler katıldı.

19 Aralık Spor Salonu önünde bir araya gelen yaklaşık 200 bisikletli 2 saat süren etkinlikte Numune Evler, Sanayi, Ocaklı ve Çaylı mahallelerinde belirlenen caddelerden geçerek pedal çevirdiler. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel