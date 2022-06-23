Doğa için Yoldaş isimli köpeğiyle ülkeyi geziyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğa için Yoldaş isimli köpeğiyle ülkeyi geziyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Doğa için Yoldaş isimli köpeğiyle ülkeyi geziyor

Yurdun ciğerini yakan yangın felaketlerinin ardından doğa ve yeşil için uzun bir yürüyüş başlatan 'Seyyah Ömer' lakaplı Ömer Özer, geldiği Sinop'ta belediyenin katkılarıyla fidan dikti.

Yurdun ciğerini yakan yangın felaketlerinin ardından doğa ve yeşil için uzun bir yürüyüş başlatan 'Seyyah Ömer' lakaplı Ömer Özer, geldiği Sinop'ta belediyenin katkılarıyla fidan dikti.

"81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" mottosuyla 5 Eylül'de Manisa'dan yola çıkan 'Seyyah Ömer' lakaplı Ömer Özer, Yoldaş adlı köpeğinin doğum yapmasından ötürü yürüyüşüne bir süre ara verdi. Nisan ayında tekrar kaldığı yerden yürüyüşüne başlayan Özer, Sinop'u ziyaret etti. Sinop Belediyesinin de katkılarıyla bir fidanı toprakla buluşturan Özer, "Manisa'dan 81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum' sloganıyla yürüyerek Türkiye turuna çıktım. Amacım toplumda orman yangınlarına, ormanlara, doğaya karşı bir duyarlılık, bir farkındalık oluşturmak. Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından sonra eylül ayında başladığım bu yolculuk şu an Karadeniz'de devam ediyor. Rotamız Karadeniz'e doğru. Şu an Sinop'tayız. Sinop'ta Sinop Belediyesi ile birlikte bir fidan diktik. Şimdi yeni rotamız Samsun olacak inşallah. Güncel olarak yangınların tekrar başladığını haber aldım. Bu beni çok üzdü. Yoldayım. Bu üzüntüyle modum düşşe de yine de davama devam ediyorum. Umarım başarabilirim. Ormanları yakanları kınıyorum" dedi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Özer Manisa Sinop Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title