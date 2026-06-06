Diyarbakır'dan Rahmi Koç'a tepki

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, iş adamı Rahmi Koç'un kamuoyuna yansıyan ve Kürt kadınlarını hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

OSB Başkanı Mustafa Fidan, bir halkın kimliğini, kadınları ya da herhangi bir toplumsal kesimi etnik kökeni, inancı veya cinsiyeti üzerinden aşağılayan, ötekileştiren ve kalıp yargılarla değerlendiren söylemlerin; hangi gerekçeyle ifade edilirse edilsin kabul edilemez olduğunu söyledi. Fidan, bu sözlerin mizah kisvesi altında dile getirilmiş olmasının da oluşturduğu incitici ve ayrımcı etkiyi ortadan kaldırmayacağını belirterek, "Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri farklı kimliklerin, kültürlerin ve inançların bir arada yaşama iradesidir. Toplumsal barış; ayrıştırıcı ve incitici söylemlerle zedelenir, karşılıklı saygı, eşitlik ve insan onuruna bağlılıkla güçlenir. Kürt kadınlarını hedef alan bu ifadeler yalnızca kadınları değil, milyonlarca insanın kimliğini ve onurunu da rencide etmiştir. Toplumda önyargıları besleyen, ayrımcılığı sıradanlaştıran ve toplumsal birlik duygusuna zarar veren bu yaklaşımı açıkça kınıyoruz. Kamuoyunda oluşan haklı tepkilerin karşılık bulması adına Rahmi Koç'un kullandığı ifadeler nedeniyle açık, net ve samimi bir özür açıklaması yapması toplumsal sorumluluğun gereğidir. Kamuoyunun beklentisi de bu yöndedir. İnsan onurunu, kadınların saygınlığını ve halkların eşitliğini hedef alan hiçbir söylem karşılıksız kalmamalıdır. Ayrımcılığın, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin her türlüsüne karşı durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı