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Diyarbakır'da Final Okulları İlkokulu Öğrencileri Büyükanne ve Büyükbabalarını İftarda Ağırladı

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Diyarbakır'da Final Okulları İlkokulu öğrencileri, büyükanne ve büyükbabalarını iftarda ağırlayarak, daha sonra Hacivat-Karagöz ve farklı oyun gösterilerinde bulundu.

Final Okulları İlkokul Müdürü Özge Cengiz, yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak Yaşlılara Saygı Haftası olduğunu belirtti. Yaşlı nüfusun toplumda daha fazla fark edilmesi ve onlara saygı gösterilmesi için farkındalık oluşturmak için kutlanan bu haftada öğrencilerin hafızalarından silinmeyecek özel bir anı yaşatmak istediklerini söyledi.

Değerler eğitimi çerçevesinde öğrencilere saygı, sevgi, merhamet ve misafirperverlik gibi birçok değeri aşılamakta, onları yetiştirirken vicdan sahibi ve önce bir birey olarak kendisine sonra ise topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cengiz, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikte tüm bu değerleri pekiştirebilmeleri için öğrencilere fırsat oldu. Öğrencilerimiz büyükanne ve büyükbabalarını iftarda kendi okullarına davet etti. Misafirleri için Hacivat ve Karagöz oyunu ile birbirinden eğlenceli oyunlar oynatarak geceyi tamamladık." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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